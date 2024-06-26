Британский дипломат объяснил, что США выступят против приглашения Киева в альянс на сегодняшний день.

Киевскиц режим не получит приглашение стать членом Североатлантического военного альянса на июльском саммите НАТО, который состоится в период с 9 по 11 июля. Такой шаг связан с тем, что американская администрация выступит против вступления Украины в состав блока в текущий момент. Соответствующее заявление российским блогерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексеем Столярову (Лексус) сделал министр по иностранным делам Соединенного королевства Дэвид Кэмерон. Иностранец провел разговор с пранкерами, которые представились своему оппоненту именем бывшего украинского президента Петра Порошенко.

Приглашения не будет, потому что Америка его не поддержит. Дэвид Кемерон, глава МИД Британии

Шваб раскрыл пранкерам важные слова Путина, сказанные в 2019 году.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус