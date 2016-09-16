Шваб раскрыл пранкерам важные слова Путина, сказанные в 2019 году

Клаус Шваб рассказал о впечатлении, которое на него произвел глава России при личной встрече.

Основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил о том, что глава государства Владимир Путин еще в 2019 году указал иностранному политику на историческую разницу, которая фиксируется между Россией и Европой. Известно, что блогеры разговаривали с иностранцем от лица экономиста Жака Аттали. Клаус Шваб сказал, что незадолго до пандемии коронавирусной инфекции (в ноябре 2019 года) посетил Санкт-Петербург, на территории которого встретился с лидером Кремля. Беседа между сторонами длилась 75 минут.

Он в целом уже тогда говорил о российской истории так, как говорил с Такером Карлсоном. Он сказал мне: Россия - не Европа, ты ошибаешься, Клаус. У Россия своя идентичность, своя душа, своя история и так далее. Клаус Шваб, глава ВЭФ

Эксперт заявил, что знает Владимира Путина с 1993 года. Они познакомились в тот момент, когда действующий российский президент находился в должности заместителя мэра Петербурга.

Глава ВЭФ допустил, что Украина могла взорвать "Северные потоки".

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус