Клаус Шваб рассказал блогерам о вероятном сценарии в Балтийском море.

Ответственность за подрывы, произошедших в Балтийском море на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" может лежать на киевском режиме, возможно, стремившейся отрезать Германию от поставок российского при родного газа. Такой сценарий допустил основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб. Иностранец переговорил по видеосвязи с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Запись опубликована в собственном Telegram-канале блогеров.

Мы не знаем, но это может быть правдоподобным объяснением, если предположить, что Украина не доверяла Германии и хотела создать ситуацию, которая сделала бы Германию физически, если позволите, независимой от российского газа. Клаус Шваб, глава ВЭФ

Бах: страны-участницы Игр дружбы поддерживают нарушения целостности Украины.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус