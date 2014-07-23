В Москве напомнили о том, что экс-госсекретарь США распространяла ложь в якобы существовавшем российском вмешательстве в выборы на территории США.

Бывший американский государственный секретарь Хиллари Клинтон пытается использовать региональный конфликт с киевским режимом как отвлекающий маневр перед мировой общественностью для того, чтобы не попасть в тюрьму из-за ее выдумки с Russiagate (якобы имевшее место вмешательство Москвы в выборы президента США 2016 года). Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник прокомментировал один из пост западной коллеги из Вашингтона, посвященного ситуации на Украине.

Хиллари пытается использовать Украину как отвлекающий маневр, чтобы не попасть в тюрьму за свою выдумку с Russiagate. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что американский директор Национальной разведки Тулси Габбард ранее опубликовала отчет, в котором говорится о том, что администрация 44-го президента США, представителя Демократической партии Барака Обамы после победы республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, которые якобы говорили о вмешательстве российского руководства в избирательный процесс на территории США. Специалисты считают, что такие шаги были предприняты для того, чтобы лишить Дональда Трампа власти.

Дмитриев обратил внимание на слова премьера Чехии о срыве переговоров по Украине.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev