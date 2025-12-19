В Москве обратили внимание на высказывание премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о вмешательстве и срыве мирных переговоров по Украине Великобританией в 2022 году из-за интереса западных политических элит к региональному конфликту. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Праги добавил, что договоренности с российским руководством были достижимы еще в апреле 2022 года, но в тот момент премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон вмешался для того, чтобы сорвать переговорный процесс.

К этому конфликту был интерес! Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Кирилл Дмитриев отметил, что срыв переговоров подтвердил глава украинской делегации на переговорах в 2022 году.

Дмитриев: мир устал от лжи либеральных элит.