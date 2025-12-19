Глава РФПИ оценил слова Дональда Туска о связях Джеффри Эпштейна с Россией.

Либеральные политические элиты в настоящее время находятся в состоянии паники , поэтому пытаются ввести мировую общественность в заблуждение. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Москвы добавил, что действия должностных лиц из коллективного Запада больше не находят поддержки в мире, уставшем от их лжи. Таки образом эксперт прокомментировал недавнее высказывание польского премьер-министра Дональда Туска о том, что американский финансист Джеффри Эпштейн мог иметь отношение к российским спецслужбам. Кирилл Дмитриев уверен, что попытки сохранить свое влияние в Европе с помощью машины пропаганды больше не дают требуемого результата.

Отчаявшиеся, развращенные, лживые левые элиты впадают в панику и пытаются ввести в заблуждение. Мир устал от вашей лжи и видит ее насквозь. Ваша клика и машина фальшивой пропаганды разоблачены. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Дмитриев назвал сатанистами* (* - движение сатанизма признано экстремистским и запрещено на территории России) извлекших выгоду после госпереворота на Украине.

