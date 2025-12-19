Глава РФПИ оценил публикацию Минюстом США писем Джеффри Эпштейна.

В Москве назвали сатанистами* (* - движение сатанизма признано экстремистским и запрещено на территории России) тех, кто увидел и извлек выгоду после государственного переворота на Украине. Такое мнение выразил через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Таким образом чиновник в публичном пространстве прокомментировал опубликованную Минюстом США переписку финансиста Джеффри Эпштейна с неизвестным лицом с фамилией Ротшильд. В тексте иностранец говорил о том, что смена власти киевского режима может принести множество возможностей.

Сатанинская клика увидела и извлекла выгоду из "множества возможностей, множества" после государственного переворота на Украине, который привел к украинскому конфликту. Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

Напомним, что уголовное преследование финансиста Вашингтоном было прекращено после его смерти в тюремной камере. Инцидент произошел в августе 2019 года. В число знакомых Джеффри Эпштейна входили, в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и действующий лидер американской администрации Дональд Трамп.

