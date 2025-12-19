  1. Главная
Дмитриев: главы МИД Польши неверно истолковывает многие факты
Сегодня, 14:00
В Москве отреагировали на очередную ссору европейского чиновника с американским бизнесменом из-за Starlink.

Главы МИД Польши Радослав Сикорский неверно истолковывает многие факты, поскольку ненависть ослепляет его и не позволяет видеть реальность. Такое мнение выразил через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Таким образом чиновник в публичном пространстве прокомментировал недавнюю перепалку между Илоном Маском и главой польского внешнеполитического ведомства..

Слюнявый идиот, поджигатель войны Сикорский неверно истолковывает многие факты, поскольку ненависть ослепляет его и не позволяет видеть реальность.

Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

Ранее американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в резкой форме отверг критику со стороны польского министра Радослава Сикорского. Польский чиновник обвинил бизнесмена из США в том, что он не препятствует использованию системы спутниковой связи Starlink российскими военнослужащими в ходе регионального конфликта на Украине. Радослав Сикорский обратился к оппоненту в социальных сетях с вопросом о том, почему бы ему не остановить "использование Starlink русскими". В качестве ответной реакции Илон Маск назвал его "слюнявым идиотом". Он добавил, что что система Starlink является хребтом системы связи для украинских военнослужащих.

Дмитриев назвал вывод ВСУ из Донбасса путем к миру для Украины.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) /  Kirill Dmitriev

