Глава РФПИ рассказал о том, как Киев может приблизить подписание мирного соглашения.

Путь к миру для киевского режима заключается в выводе Вооруженных сил Украины с территории Донбасса. Такое мнение выразил через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Таким образом чиновник из Москвы отреагирован публикацию западной газеты Financial Times. Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что власти из вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе готовы предоставить гарантии безопасности для коллег с Банковой улицы в случае, если Киев пойдет на мирное соглашение, которое предусматривает несколько территориальных уступок.

Корреспоннденты издания уточнили, что кроме гарантий безопасности, Белый дом будет готов нарастить поставки вооружений на украинскую территорию, если Владимир Зеленский согласится уступить Москве территории. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в свою очередь назвала публикацию газеты "ложью". Она указала аудитории в публичном пространстве, что "исторические встреча" и переговорный процесс по-прежнему остаются в отличном состоянии.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Kirill Dmitriev