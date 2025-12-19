Кирилл Дмитриев оценил обсуждение сделки по Гренландии.

В Москве задались вопросом о судьбе Канады после слов американского президента-республиканца Дональда Трампа об обсуждении с Копенгагеном сделки по Гренландии. Такое мнение выразил через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, прокомментировав слова лидера Белого дома. Ранее иностранный политик объяснил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по территории датского острова, назвав сроком ее действия вечность.

Следующая - Канада? Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

Напомним, что Гренландия входит в состав Датского Королевства. Дональд Трамп неоднократно повторял, что этот европейский остров должен стать частью США, национальные власти из Дании и Гренландии предостерегали вашингтонскую администрацию от захвата земли отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.

