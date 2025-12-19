Глава РФПИ сообщил о том, что экс-лидер Белого дома гордился бы Евросоюзом.

В Москве считают, что страны-члены Европейского союза хотят добиться гордости бывшего американского президента-демократа Джо Байдена, используя так называемую торговую базуку. Такое мнение выразил через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Отважные члены ЕС хотят "обрушить свою торговую базуку" на США - они хотят, чтобы Байден ими гордился. Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

Таким образом эксперт отреагировал на публикацию западной газеты Politico. В материале газеты упоминается о том, что Германия и Франция намерены обратиться в Европейскую комиссию в ответ на угрозу со стороны американского президента-республиканца Дональда Трампа о захвате территории Гренландии. По данным иностранного издания, подобная региональная инициатива обсуждается на фоне роста напряженности, возникшей в торговых отношениях между коллективным Брюсселем и Вашингтоном.

Дмитриев заявил о быстрой капитуляции Евросоюза перед США.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Kirill Dmitriev