Глава РФПИ оценил план Трампа по аннексии датского острова.

В Москве сообщили о быстрой капитуляции Европейского союза перед американской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе после новостей о том, что коллективный Брюссель пока что не планирует вводить контрмеры против Вашингтона на фоне ситуации относительно Гренландии. Такое мнение выразил через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Быстрая капитуляция, как предсказывалось. Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

Чиновник прикрепил к публикации пост из западной новостной платформы Сlash Report, в котором говорится о заявлении дипломатов Евросоюзу новостному агентству The Reuters о том, что на данный момент региональное сообщество не планирует применять контрмеры против США из-за Гренландии. Однако известно, что послов стран ЕС созывают на экстренное совещание в Брюссель на фоне угроз президента США Дональда Трампа пошлинами из-за конфликта по принадлежности территории датского острова.

Дмитриев назвал Канаду 52-м штатом США.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Kirill Dmitriev