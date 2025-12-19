В России оценили решение Оттавы сотрудничать с Пекином.

В Москве прокомментировали возможное сотрудничество Канады и Китая Такое мнение выразил через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Может ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м). Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Цян и глава кабмина Канады Марк Карни обсудили двустороннее экономическое сотрудничество. Как уточнил глава китайского правительства, КНР намерена содействовать стабильному росту торговли с Канадой, упрощать таможенные процедуры, углублять сотрудничество в области финансов и альтернативной энергетики, в сфере цифровых технологий, в аэрокосмической промышленности, в передовых отраслях производства, "формировать больше новых точек экономического роста". Он указал на оптимальную взаимодополняемость двух стран, подтвердив наличие большого потенциала для сотрудничества.

Дмитриев: Трамп дал понять, что Зеленский подрывает урегулирование.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Kirill Dmitriev