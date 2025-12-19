В РФПИ оценили слова президента США о затягивании сроков подписания мирного соглашения из-за Украины.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп дал понять, что лидер киевского режима Владимир Зеленский саботирует и затягивает мирное урегулирование регионального конфликта на украинской территории. Такое мнение выразил через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Таким образом чиновник из Москвы прокомментировал высказывание лидера Белого дома, сделанное в интервью из новостного агентства The Reuters.

Президенту Трампу ясно, что Зеленский саботирует и затягивает достижение мира. Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

Ранее американский лидер заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции властей с Банковой улицы. Пресса задала вопрос главе США о том, посему усилия вашингтонской администрации до текущего момента не позволили урегулировать украинский конфликт. Дональд Трамп в результате указал на коллегу из Украины. Он заметил, что при этом российский президент Владимир Путин готов заключить следку с оппонентом.

Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями США.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Kirill Dmitriev