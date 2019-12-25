  1. Главная
Сегодня, 8:47
Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями США

Глава РФПИ оценили в соцсетях сообщение от Марка Рубио.

В Москве пошутили о том, что главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен запретят въезд на территорию США.  Соответствующей информацией на английском языке через  социальные сети поделился официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Эксперт оценил недавний пост американского  государственного секретаря Марко Рубио о намерении внешнеполитического ведомства принять шаги по запрету въезда в США "ведущим деятелям глобального цензурно-промышленного комплекса".

Ух ты, значит, Урсула Pfizer фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список лиц, которым запрещен въезд в США?

Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

Кирилл Дмитриев добавил, что готов будет поделиться с европейски м политиком введенными против него 46-м президентом США Джо Байденом запретами и ограничениями. Глава РФПИ в шутливой форме уточнил, что почему бы и не провести обмен санкциями.

Глава РФПИ прокомментировал отказ ЕС от конфискации российских активов.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) /  Kirill Dmitriev

