Кирилл Дмитриев оценил сообщение Антониу Кошты в соцсетях.

В Москве рассказали о том, что отказ от незаконной схемы использования Европейским союзом российских активов для финансирования Украины станет крупной победой для права и здравого смысла. Соответствующей информацией через социальные сети поделился официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Если это правда, то отмена первоначально предложенной ЕС незаконной схемы использования российских международных резервов для финансирования Украины станет крупной победой для права и здравого смысла, а также для голосов разума в Европе, которые защищали ЕС / евро / Euroclear. Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

Эксперт добавил, что такое решение стало стало "мощнейшим ударом" по подстрекателям военных действий в регионе, которых сейчас якобы возглавляет глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее иностранная чиновница уведомила общественность, что участники зимнего саммита Евросоюза в Брюсселе по итогам 18 декабря не смогли согласовать друг с другом экспроприацию замороженных активов России под видом "репарационного кредита" для киевского режима. В результате политические элиты приняли альтернативный вариант развития ситуации. Они направят Украине в следующие два года 90 миллиардов евро.

ЕС придется заплатить по счетам Украины, заявил Дмитриев.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Kirill Dmitriev