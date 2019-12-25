Кирилл Дмитриев оценил стремление ЕС конфисковать российские замороженные активы.

У Москвы получится оспорить заморозку резервов в Европейском союзе, а европейскому региональному сообществу придется заплатить по счетам Украины. Соответствующей информацией через социальные сети поделился официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Охваченные паникой бюрократы ЕС продолжают допускать ошибки. Они знают, что использование российских резервов без согласия Банка России незаконно — это подрывает созданную США резервную систему и увеличивает издержки для всех. Россия выиграет в суде и вернет их. Гаранты ЕС оплатят счета Украины. ЕС, евро и Euroclear пострадают. Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

После начала российской специальной военной операции страны-члены "Большой семерки" (G7) и коллективного Брюсселя заблокировали около половины российских валютных резервов. Порядка 200 миллиардов евро в настоящее время находится на территории ЕС, в основном денежные средства лежат на счетах бельгийской компании Euroclear. Кремль сделал ответный шаг. Теперь активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной федеральной комиссии.

