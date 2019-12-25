Кирилл Дмитриев анонсировал визит Стивена Уиткоффа в Кремль.

В Москве указали, что сегодняшний день станет важным для мирных переговоров по Украине. Такой информацией через собственные социальные сети поделился официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник прокомментировал рабочий визит американского специального посланника при президенте-республиканце Дональде Трампе Стивена Уиткоффа. Во второй половине дня, 2 декабря, иностранный гость должен будет встретиться с главой нашего государства.

Важный день для мира: команда, которая разработала мирное соглашение президента Трампа по Газе, приедет в Москву, чтобы продвигать программу Трампа по мирному урегулированию на Украине. Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

Напомним, что официальный визит Стивена Уиткоффа в Россиюстанет шестым по счету в текущем году. Власти ждут, что на встречу с российским президентом Владимиром Путиным американец привезет предложения Вашингтона по мирному урегулированию на украинской территории.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Кирилл Дмитриев