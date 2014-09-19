Глава РФПИ сообщил о том, что британское СМИ не раз было замечено в эскалации конфликтов.

В Москве прокомментировали отставку генерального директора британского телеканала BBC Тима Дэйви и исполнительного директора Деборы Тёрнесс, задавшись вопросом о том, будет ли новое руководство западного СМИ лучше предыдущего. Такой информацией через собственные социальные сети поделился официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник прокомментировал то, что в воскресенье, 9 ноября, Дэйви и Тёрнесс лично объявили о своей отставке с рабочих мст после критики из-за редактирования речи лидера США Дональда Трампа.

А будут ли следующие руководители Би-би-си хоть немногим лучше? Би-би-си по-прежнему управляется правительством, которое продвигает массовую миграцию, разжигание войн, электронные ID и раннее освобождение преступников из тюрем. Новое руководство может просто получше постараться, чтобы не попасться на слишком очевидных искажениях правды. Надеюсь, я ошибаюсь. Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

Напомним, что западная газета The Telegraph сообщала своей аудитории, что Би-би-си сфальсифицировала речь американского политика-республиканца Дональда Трампа, которую он произнес в январе 2021 года. Таким образом у мировой общественности создалось впечатление, что он поощрял массовые беспорядки в Капитолии. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт назвала после этого BBC фейковым СМИ.

