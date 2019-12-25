Москва призвала Вашингтон к экспертному диалогу и ясности на фоне заявлений американского президента-республиканца Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия. Такой информацией через собственные социальные сети поделился официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник таким образом прокомментировал скриншот поста лидера Белого дома, сделанного в Truth Social в конце октября. Ранее в своей публикации иностранный политик указал, что лично распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть для этого соответствующие программы.

Поскольку ни одна страна не испытывает ядерное оружие, а только системы его доставки, фраза "на равной основе" может показаться миру несколько обнадеживающим разъяснением. Экспертам необходим диалог и полная ясность. Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

Напомним, что российский президент Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совета по безопасности, а также внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

Дмитриев: рубль стал самой успешной валютой 2025 года.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Кирилл Дмитриев