Президент США Джо Байден намерен сотрудничать с Россией и обсуждать с ней противоречия. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге. Ее слова приводит ТАСС.
Псаки отметила, что американский лидер не отошел от позиций, озвученных в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент ясно дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например, по идущему в русле интересов национальной безопасности США новому договору СНВ.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Также Байден готов напрямую обсуждать противоречия с президентом России
Ранее Псаки придумала новый американский самолет и вызвала скандал.
Видео: YouTube / The White House
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Пора бы уже США начать сотрудничество с Россией, но как всегда односторонние обещания.