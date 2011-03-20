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Вчера, 22:34
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Байден намерен сотрудничать с Россией и обсуждать с ней противоречия

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Президент США не отошел от позиций, озвученных в разговоре с Путиным.

Президент США Джо Байден намерен сотрудничать с Россией и обсуждать с ней противоречия. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге. Ее слова приводит ТАСС.

Псаки отметила, что американский лидер не отошел от позиций, озвученных в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент ясно дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например, по идущему в русле интересов национальной безопасности США новому договору СНВ.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Также Байден готов напрямую обсуждать противоречия с президентом России

Ранее Псаки придумала новый американский самолет и вызвала скандал.

Видео: YouTube / The White House

Теги: джен псаки, джо байден, президент сша, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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Минус
Sergei9099
Сегодня 0:00

Пора бы уже США начать сотрудничество с Россией, но как всегда односторонние обещания.

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