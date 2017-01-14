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Госдеп США выразил обеспокоенность в связи со словами иранского министра о ядерном оружии
Сегодня, 7:48
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lesjasap

Госдеп США выразил обеспокоенность в связи со словами иранского министра о ядерном оружии

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Нед Прайс прокомментировал слова иранского главу разведки.

Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи со словами иранского министра о ядерном оружии. Об этом на брифинге заявил глава внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Он заявил, что Вашингтон обеспокоен выступлением главы разведки Тегерана аятоллы Махмуда Алави. Ранее чиновник говорил о том, что давление Запада может подтолкнуть правительство к тому, чтобы получить ядерный арсенал на собственное вооружение.

Нам пока не ясно, говорил ли Махмуд Алави от имени кого-либо, кроме себя...Мы, конечно, приняли к сведению эти слова, они очень тревожны

Нед Прайс, глава Госдепа США

Эксперт напомнил, что Иран имеет соответствующие обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия. Они включают в себя запрет на получение такого оружия. Свои обязательства Тегеран подтверждал в рамках выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий.

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Фото: YouTube/Department of State

Теги: госдеп, госдепартамент, иран, нед прайс, спвд, ядерная программа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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