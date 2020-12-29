Госдеп США осудил действия силовиков на акциях протеста в России

Америка остро отреагировала на жесткие задержания в ходе российских протестов 23 января.

Госдеп США раскритиковал действия российских властей и силовиков в контексте протестных акций, прокатившихся по стране 23 января. К ним также присоединились отдельные дипломаты и политики из Америки. Обращения американцев к протестующим в социальных сетях уже получили негативную оценку российского МИДа.

Официальную позицию Госдепартамента США по вопросу случившегося сформулировал Нед Прайс в рамках общения со СМИ. По его словам, США осуждают применение силы правоохранителями российского МВД к участникам несогласованных протестных акций, а также к представителям СМИ. Напомним, что всего в России 23 января было задержано более 3000 мирных граждан и около 40 журналистов.

Соединенные Штаты решительно осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов на этих выходных в городах по России. Мы призываем российские власти выпустить всех, кто был задержан за осуществление своих универсальных прав и за немедленное и безусловное освобождение Алексея Навального

На активность Госдепа уже отреагировали в МИД РФ, а также пресс-службе президента. В частности, Мария Захарова дала понять, что протесты в поддержку Алексея Навального - это внутреннее дело РФ.

Помимо Госдепа о происходящем в городах России высказалось и посольство США. В частности, опубликовав заявление о том, что следит за сообщениями о протестных акциях в 30 российских городах. Активно комментировал протесты экс-посол Майкл МакФол, который репостил видео жестких задержаний, а также резюмировал "Россияне сегодня молодцы" - данный твит появился на его странице 15 часов назад.