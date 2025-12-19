Госдеп США на русском языке призвал не играть в игры с Трампом

Ведомство опубликовало на русском и персидском языках сообщения в поддержку президента США.

Госдепартамент США опубликовал на своём официальном сайте публикации на русском языке с жёстким посылом в адрес тех, кто может сомневаться в решимости администрации Дональда Трампа. Сообщения, опубликованные также на персидском языке, стали частью информационной кампании после военной операции против Венесуэлы.

На размещённых изображениях крупным планом показан президент Трамп. Текст на русском гласит:

Трамп — человек дела. Не знали? Теперь знаете. Это наше полушарие. Не играйте в игры с президентом Трампом.

Публикации напрямую отсылают к недавним заявлениям о том, что США считают Западное полушарие своей исключительной зоной интересов, и предостерегают от любых попыток оспорить эту позицию.

