Представитель правительства ФРГ заявил, что "канцлер хорошо защищён".

Правительство Германии отреагировало на заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который не исключил возможности операции по захвату лидеров других стран, в том числе канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Себастьян Хилле.

"Мы, конечно, приняли к сведению эти высказывания", — сказал Хилле на брифинге для журналистов в Берлине. Он добавил, что канцлер Германии "хорошо и надежно защищен", напомнив, что ответственность за его безопасность лежит на Федеральном ведомстве по уголовным делам (BKA).

Напомним, 4 января, в интервью ТАСС, комментируя военную операцию США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Дмитрий Медведев отметил:

Похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале. Тут уже мало что может удивить. Доля реалистичности есть и в таком сценарии. Его как раз есть за что преследовать даже в Германии.

Фото: pxhere