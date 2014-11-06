Ральф Тиле напомнили о том, что бюджет Украины не справляется с расходами самостоятельно.

Заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца о намерении Европейского союза два года использовать замороженные активы России в целях финансирования Вооруженных сил Украины грозит проигрышем в суде, такое мнение высказал отставной полковник бундесвера Германии Ральф Тиле в интервью телеканалу Welt. Иностранный аналитик добавил, что сейчас все прекрасно понимают, что государственный бюджет в киевском режиме не способен дальше существовать без внешних вложений, в противном случае Украина рухнет изнутри. Однако сопротивление Брюсселя и ряда других стран-членов ЕС по финансированию страны привело "к патовой ситуации с активами". Сейчас стране требуется порядка 90-120 миллиардов евро, а их источник все еще неизвестен. В Германии добавили, что речь идет о деликатном вопросе, который может привести ситуацию к тупику.

Меня больше беспокоит, что это навредит Европе, <…> и мы столкнемся с потенциально серьезными последствиями для финансовой системы не только Бельгии, но и других европейцев, прежде всего Германии, и если мы проиграем в суде, то нам снова придется искать деньги. Ральф Тиле, экс-военный из ФРГ

Напомним, что Еврокомиссия рассчитывает добиться от регионального сообщества решения об использовании российских активов на саммите, который проводится 18-19 декабря в Брюсселе. Фридрих Мерц, выступая во вторник в эфире программы телеканала ZDF "Was nun?", оценил шансы на принятие союзниками такого решения как "50/50".

