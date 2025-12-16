В Германии разработали документ по режиму прекращения огня, который будет передан в Москву.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с эмоциональным призывом к российскому руководству о рождественском перемирии. Соответствующее заявление немецкий политик сделал в рамках совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским перед местными журналистами. Он уточнил, что власти из Берлина совместно с международными союзниками подготовили пакет мирных инициатив. Документы будут переданы Москве в ближайшее время. В частности, там предусмотрен режим прекращения огня на период рождественских праздников. Канцлер ФРГ объяснил мировой общественности, что временное перемирие могло бы стать фундаментом для более глобального конструктивного диалога с российским руководством. Фридрих Мерц надеется на то, что у правительства России "есть остатки человечности и оно оставит людей в покое на несколько дней".

Сегодня и вчера мы совместно разработали целый ряд предложений, их передадут российской стороне. Сейчас все зависит от них: удастся ли до Рождества достичь, используют ли они время. Мы будем обращаться к российскому правительству, чтобы хотя бы на время Рождества прекратить боевые действия. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ

Напомним, что весной текущего года президент России Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с 18 часов вечера 19 апреля и до полуночи 21 апреля. В тот момент Кремль выражал надежду на то, что Украина последует примеру Москвы.

Фото и видео: YouTube / phoenix