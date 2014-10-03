В Германии призвали обеспечить самостоятельность оборонной сферы в Европе, а не зависеть от США.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о том, что некоторые положения новой стратегии американской национальной безопасности просто "неприемлемы с европейской точки зрения". Соответствующее заявление сделал глава местного правительства во время пресс-конференции с журналистами во время своего рабочего визита в федеральную землю Рейнланд-Пфальц. Трансляцию вел телеканал Phoenix. По мнению чиновника из Германии, в текущий момент демократия в Европе не нуждается в спасении, а если бы нуждалась, то ее представители справились бы с этим самостоятельно. Он призвал обеспечить более независимую политику в сфере безопасности от Вашингтона.

Эта стратегия безопасности, опубликованная на прошлой неделе, по существу меня не удивила... То, что мы прочитали на прошлой неделе, примерно соответствует тому, что вице-президент США уже говорил в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Нескорые вещи оттуда объяснимы, некоторые можно понять, но некоторые неприемлемы для нас с европейской точки зрения. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ

Напомним, что вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе от 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности страны. В документе Белый дом требует от европейских политических элит взять на себя ответственность за региональную оборону. В тексте говорится о том, что власти США сейчас расходятся во мнении с коллегами-чиновниками из стран коллективного Брюсселя, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.

