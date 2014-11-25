Мерц сделал признание после инцидента с БПЛА

В Германии не стали прямо называть "ответственных" за ситуацию.

Беспилотники, якобы замеченные в немецком воздушном пространстве, выполняли разведывательную функцию, но не являлись боевыми. Соответствующее заявление сделал канцлер Германии, выступая с в интервью перед местным телеканалом ARD. Политический лидер из Берлина указал, что у него есть определенные мысли о том, кто же может быть ответственен за ситуацию. Однако Фридрих Мерц пояснил, что пока что речь идет только о его подозрениях.

Прежде всего, я могу успокоить население, у нас до сих пор не было ни одного инцидента или операции с вооруженным беспилотником. Это попытки шпионажа. <…> Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ

Напомним, что вечером 9 октября управление воздушного движения ФРГ на несколько часов ограничило полеты в аэропорту города Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения в небе БПЛА неизвестного происхождения. Эти дроны, согласно сообщению немецкой газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера, расположенного на аэродроме в Эрдинге.

Фото: YouTube / EU Debates | eudebates.tv