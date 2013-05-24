Сара Вагенкнехт напомнила об аналогичных проблемах, которые нуждаются в решении внутри ФРГ.

Сооснователь немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт публично раскритиковала решение местного канцлера Фридриха Мерца по строительству социального жилья на украинской территории. Депутат прокомментировала соглашение между Берлиной и Киевом через социальные сети.

Такое просто не придумаешь: в то время как в Германии не хватает 1,4 миллиона единиц доступного жилья, правительство Мерца взяло на себя обязательство строить "доступное социальное жилье" на Украине. Что будет дальше: велосипедные дорожки в Киеве? Хватит уже! Сара Вагенкнехт, политик из ФРГ

Политический деятель заметила, что вместо того, чтобы вливать огромные суммы денег налогоплательщиков Германии в коррумпированную страну, федеральному правительству следует срочно стимулировать государственное и некоммерческое жилищное строительство внутри своего государства.

Фото: Sahra Wagenknecht