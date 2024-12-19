Сара Вагенкнехт указала на "красные линии" для России.

Депутат немецкого Бундестага, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт полагает, что регионального конфликта на Украине не было бы, если бы коллективный Запад учел бы национальные интересы России. Соответствующее заявление сделала политик из Германии, выступая в эфире местного телеканала ZDF.

Этого конфликта, безусловно, можно было бы избежать, если бы больше внимания уделялось тому, чтобы не пересекать "красные линии" русских. И эта красная линия всегда была такой: они не хотят западных военных, они не хотят американских военных объектов на своей границе. Сара Вагенкнехт, политик из ФРГ

Напомним, что в июне 2024 года российский президент Владимир Путин заявил, что никто на Западе не хочет вспоминать о том, что кризис начался с государственного переворота, в котором Россия не была виновата.

Вагенкнехт: ФРГ следует оказать давление на Украину для урегулирования конфликта.

Фото и видео: YouTube / ZDF