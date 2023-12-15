Сара Вагенкнехт указала на схожесть позиций с АдГ.

Депутат немецкого Бундестага, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт полагает, что Германия должна оказать давление на лидера киевского режима Владимира Зеленского ради мирного урегулирования конфликта с Москвой. Соответствующее заявление европейский политик сделала в интервью медиагруппе Funke. Парламентарий полагает, что Пекин способен оказать давления на Россию, как и ФРГ на Украину. По мнению спикера шоу, этот процесс необходим для того, чтобы стороны пошли на компромисс друг с другом.

Есть хороший мирный план со стороны Бразилии и Китая. Мне бы хотелось, чтобы Германия и ЕС поддержали подобные инициативы. Нам нужно больше дипломатических усилий. Требование не становится неправильным из-за того, что АдГ также представляет его. Сара Вагенкнехт, политик из ФРГ

Сара Вагенкнехт добавила, что ррегиональный конфликт на Украине не может быть урегулирован за счет роста количества поставок оружия армии киевского режима.

"Есть риск": в Германии испугались опасного решения Шольца по Украине.

Фото и видео: Sahra Wagenknecht