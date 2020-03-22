Сара Вагенкнехт прокомментировала решение правительства в Берлине.

Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца разрешить киевскому режиму наносить удары по российской территории немецким оружием приведет к тому, что боевые действия переместятся на территорию Германии. Соответствующее заявление сделала немецкий политик Сара Вагенкнехт в ходе выступления, выложенного на ее YouTube-канале Sahra Wagenknecht. Иностранка назвала главу местного правительства угрозой для безопасности Берлина. Она выразила надежду на то, что кабинет министров начнет ставить благополучие и сохранность страны на первое место.

Тот, кто переносит боевые действия немецким оружием на территорию России, сталкивается с риском перенести их также на территорию Германии. Сара Вагенкнехт, политик ФРГ

Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер подтвердил журналистам 31 мая, что Берлин разрешил ВСУ использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. Европеец подчеркнул, что Германия как поставщик оружия Украине не становится стороной регионального конфликта.

"Это абсурд": в Германии резко высказались об Украине.

Фото и видео: YouTube / Sahra Wagenknecht