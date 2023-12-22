Сара Вагенкнехт оценила вероятность

Победа армии киевского режима на поле боя невозможна. Соответствующее заявление сделала немецкий политик Сара Вагенкнехт на своем YouTube-канале. Иностранка заметила, что единственный вариант, при котором у Украины есть шанс выиграть у России — это прямое вмешательство в региональный конфликт стран-членов НАТО. В этом случае, по мнению европейского депутата, начнется третья мировая война, а также открытая конфронтация Североатлантического альянса с Россией на глобальном уровне. Однако западные политики по-прежнему продолжают настаивать на военном решении кризиса.

Когда нам сегодня рассказывают, что мы должны всеми способами наделить Украину возможностью победить в этом конфликте, <…> это абсурд. Она не победит. Сара Вагенкнехт, политик из ФРГ

"Почитай газеты". В ФРГ поставили Бербок на место после заявления о Путине.

Фото и видео: YouTube / Sahra Wagenknecht