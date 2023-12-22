Победа армии киевского режима на поле боя невозможна. Соответствующее заявление сделала немецкий политик Сара Вагенкнехт на своем YouTube-канале. Иностранка заметила, что единственный вариант, при котором у Украины есть шанс выиграть у России — это прямое вмешательство в региональный конфликт стран-членов НАТО. В этом случае, по мнению европейского депутата, начнется третья мировая война, а также открытая конфронтация Североатлантического альянса с Россией на глобальном уровне. Однако западные политики по-прежнему продолжают настаивать на военном решении кризиса.
Когда нам сегодня рассказывают, что мы должны всеми способами наделить Украину возможностью победить в этом конфликте, <…> это абсурд. Она не победит.
Сара Вагенкнехт, политик из ФРГ
"Почитай газеты". В ФРГ поставили Бербок на место после заявления о Путине.
Фото и видео: YouTube / Sahra Wagenknecht
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