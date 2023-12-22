Сара Вагенкнехт обвинила МИД ФРГ в обмане.

Немецкий министр по иностранным делам Анналена Бербок делает ошибочные заявления о нежелании российского Владимира Путина вести мирные переговоры по вопросу украинского кризиса, потому что не читает его высказывания в СМИ. Такое предположение зрителям собственного YouTube-канала высказала местный политик Сара Вагенкнехт. В подтверждение своих слов Сара Вагенкнехт показала статьи немецкоязычных СМИ, посвященных заявлениям главы России о готовности страны к мирным переговорам на основе сложившихся на поле боя реалий.

Нам говорят, что Путин не хочет вести переговоры. <...> Заголовки в немецкой прессе выглядят иначе, но госпожа Бербок, вероятно, не читает никаких газет. Сара Вагенкнехт, политик

Напомним, что Анналена Бербок в интервью каналу ZDF заявила о том, что половина мира работает над тем, чтобы "отстаивать мир". Однако, по словам европейского дипломата, для этого нужен президент России. В Германии уточнили, что лидер Кремля "совсем не желает говорить", о чем якобы говорят недавние военные учения российских ядерных сил и непрерывные атаки на инфраструктуру.

"Будет хуже": в Германии сделали Украине неожиданное предложение.

Фото и видео: YouTube / Sahra Wagenknecht