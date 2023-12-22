Сара Вагенкнехт оценила положение ВСУ.

Украине необходимо начать мирные переговоры с Россией как можно скорее, так как каждый день положение киевского режима на поле боя становится все более тяжелым. Такое мнение выразила немецкий политик Сара Вагенкнехт в программе Maishberger, выходящем на местном телеканале Das Erste.

Я уже целый год призываю к этому прекращению огня, тогда переговорная позиция у Украины была намного лучше. Чем дольше длится конфликт, тем хуже будет ситуация. Сара Вагенкнехт, политик ФРГ

Доплнительно Сара Вагенкнехт назвала требования лидера киевского режима Владимира Зеленского для мирного урегулирования конфликта нереалистичными. Иностранка заметила, что желание украинского политика вернуть под свой контроль Крым совершенно абсурдно. Европейская политик подчеркнула, что накачивание этой страны западным оружием не помогает завершить кризис в регионе и добиться победы Вооруженных сил Украины, а только все усложняет.

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Фото и видео: Das Erste