Сара Вагенкнехт оценила антироссийскую политику в ФРГ.

Натовские страны должны осознать необходимость политических переговоров для мирного урегулирования регионального конфликта на Украине, а также перестать снабжать ВСУ западным оружием. Такого мнения придерживается немецкий депутат Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Welt.

Я думаю, что Россия за последние несколько лет в определенной мере показала, что существует возможность переговоров. Так, например, были переговоры в Стамбуле, идет обмен пленными на регулярной основе, переговоры по зерновой сделке. Все это непросто, но постоянная поставка оружия не даст закончить конфликт. Сара Вагенкнехт, политик из ФРГ

Сара Вагенкнехт добавила, что некоторые страны коллективного Запада уже это поняли, поэтому они прекратили финансировать и направлять военную помощь армии киевского режима. Иностранный политик возмутилась тем, что в правительстве Берлина все еще не допускают возможность мирных переговоров с Москвой. Также немка раскритиковала антироссийское санкционное давление и призвала власти Германии восстановить сотрудничество с Кремлем.

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Фото и видео: YouTube / WELT