Сара Вагенкнехт призвала Киев договориться с Москвой.

Украина ведет себя неразумно, отказываясь от переговоров с российской администрацией. Соответствующее заявление сделала немецкий депутат бундестага и глава партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" в интервью местному телеканалу Welt-TV. Таким образом европейский политик прокомментировала критику в адрес папы Риского Франциска за его недавний мирный призыв к киевскому режиму.

Понтифик вовсе не требовал от Украины капитуляции. Он предельно ясно выразился: переговоры не означают капитуляцию, речь идет о том, чтобы прекратить гибель людей. Многие страны даже готовы поспособствовать этому. Сара Вагенкнехт, политик ФРГ

Депутат из ФРГ уточнила, что глава Святого престола не единственный, кто призывает к миру и готов предпринимать активные действия в этом направлении. В частности, Турция недавно выступила с предложением предоставить РФ и Украине площадку для встречи, но при этом лидер киевского режима Владимир Зеленский продолжает отказываться от такой инициативы. Такую позицию со стороны Украины Сара Вагенкнехт считает неразумной. Она добавила, что для ВСУ ситуация на поле боя складывается неудачно, поэтому вместо того, чтобы сопротивляться очевидному поражению, надо предпринять попытку договориться.

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Фото и видео: YouTube / WELT