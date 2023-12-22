Карло Масала сравнил условия, в которых находятся Россия и Украина на поле боя.

Украинские военнослужащие вынуждены оставлять свои территории, поскольку в армии киевского режима недостаточно боеприпасов для защиты занимаемых позиций. Такой информацией поделился в эфире немецкого телеканала Welt местный военный аналитик, эксперт университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала. Иностранный специалист подчеркнул, что российские силы имеют преимущество на поле боя, поэтому могут освобождать из-под контроля противников новые территории.

В действительности из-за нехватки боеприпасов и, конечно, истощения войск <…> Украина больше не может защищать города. <…> Сейчас заканчиваются снаряды, и им приходится тактически покидать города". Карло Масала, эксперт

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Фото и видео: YouTube / WELT