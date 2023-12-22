Карло Масала оценил положение ВСУ, если президентом США станет Дональд Трамп.

Вооруженные силы Украины сейчас испытывают острую нехватку снарядов на поле боя, поэтому рискуют в скором времени потерять контроль над еще большим количеством территорий. Такой информацией поделился в эфире немецкого телеканала ZDF местный военный аналитик Карло Масала. Иностранец добавил, что для Европейского союза и киевского режима приход к власти в американской администрации Дональда Трампа будет сложным испытанием. В этом случае странам-членам ЕС придется в одиночку помогать ВСУ, что регион сейчас якобы "не в состоянии делать".

Если не будет решен вопрос с боеприпасами, ротации, то украинцы будут вынуждены покинуть города, которые они до сих пор хорошо защищали. Нужно быть реалистом, ЕС не может заменить все то, что до сих пор поставляли США. Карло Масала, эксперт

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Фото и видео: ZDF