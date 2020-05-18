Карло Масала рассказал о прогнозах для Украины ны 2024 год.

Российские ракетные удары по объектам на территории Украины продемонстрировали мировой общественности, что будет ожидать киевский режим в следующем году. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала WELT сделал местный военный эксперт Карло Масала. Иностранный аналитик опроверг высказывания чиновников из Украины о том, что Москва якобы уже использовала собственный арсенал вооружения. Спикер объяснил, что наоборот, Россия увеличила производство ракет в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом до начала специальной военной операции. Дополнительно в Германии полагают, что 2024 год станет для Украины решающим, потому что государство может полностью потерять западное финансирование для ВСУ. Это вынудит Киев обеспечивать армию самостоятельно.

Это только начало, затравка перед тем, что мы можем ожидать в следующем году. 2024 год будет решающим для Украины, он покажет, сможет ли она удержать свои позиции или нет. Карло Масала, эксперт ФРГ

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Фото и видео: YouTube / WELT