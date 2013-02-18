Кристоф Ваннер оценил оперативную обстановку на украинском конфликте.

Вооруженные силы Украины находятся в обороне всей линии фронта. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала Welt сделал корреспондент Кристоф Ваннер. Иностранец подчеркнул, что без оказания странами коллективной помощи Вооруженным силам Украины, у армии киевского режима нет шансов выстоять против российской армии. На данный момент, однако, неясно, как долго международные союзники смогут помогать ВСУ.

Все видят, что сейчас Украина почти на всех участках фронта ушла в оборону. <…> Давление русских колоссально. Кристоф Ваннер, немецкий журналист

"Им удалось": в Германии испугались грозного российского оружия.

Фото и видео: YouTube / WELT