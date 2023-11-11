"Им удалось": в Германии испугались грозного российского оружия

Россия за время проведения своей специальной военной операции на Украине улучшила производство беспилотных летательных аппаратов и вывела его на новый уровень. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала WELT сделал местный журналист Кристоф Ваннер в репортаже.
Им удалось раскрутить производство и усовершенствовать дроны.
Кристоф Ваннер, ведущий
Среди наиболее эффективных БПЛА, используемых Россией на фронте, журналист назвал дроны "Ланцет". Иностранный аналитик заметил, что исключительной особенностью "Ланцета" является работа о команде оператора. Именно человек определяет район действия, но при этом цель беспилотник полностью выбирает самостоятельно.
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Фото и видео: YouTube / WELT
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