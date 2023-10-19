Кристоф Ваннер полагает, что Берлин может передать ВСУ свои ракеты Taurus.

Поставка американских властей для Вооруженных сил Украины дальнобойных тактических ракет ATACMS собственного производства и их использование армией киевского режима станет новым этапом обострения в конфликте с Россией. Такое мнение в эфире немецкого телеканала высказал местный журналист Кристоф Ваннер в репортаже для Welt. По словам иностранца, Германия давно ведет обсуждение об отправке крылатых ракет большой дальности Taurus для ВСУ.

Это новый виток эскалации конфликта. Кристоф Ваннер, корреспондент ФРГ

Напоним, что издание The New York Times со ссылкой на председателя комитета бундестага по обороне в Берлине и лоббиста немецких оборонных концернов Мари-Агнес Штрак-Циммерман написало о том, что Германия может отправить Украине ракеты дальнего действия Taurus только в том случае, если Вашингтон в свою очередь объявит о поставках Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS.

Бербок поставили на место в эфире немецкого ТВ за ее слова о России.

Фото и видео: YouTube / WELT