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Бербок поставили на место в эфире немецкого ТВ за ее слова о России

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Пауль Ронцхаймер ответил на слова главы МИД Германии о Луганске.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала пустое обещание, заявив накануне о том, что Евросоюз скоро расширится до города Луганска. Соответствующее мнение в эфире немецкого канала Welt высказал журналист Пауль Ронцхаймер. Иностранный корреспондент удивился тому, что коллективный Запад говорит о том, что пытается помочь армии киевского режима вернуть под свой контроль территории. Он заметил, что международные союзники не способны даже вовремя поставить оружие для ВСУ.

Сейчас Луганск принадлежит России. В связи с этим встает вопрос: как Украине удастся это (войти в состав ЕС вместе с Луганском) сделать? Я считаю, что много пустых слов, за которыми ничего не стоит.

Пауль Ронцхаймер, журналист ФРГ

Напомним, что в понедельник Бербок заявила на выездном заседании министров иностранных дел о том, что "будущее Украины находится в ЕС, в нашем сообществе свободы", которое "скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска".

Глава МИД Германии признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику.

Фото и видео: YouTube / WELT

 

Теги: анналена бербок, военная помощь, германия, евросоюз, лнр, луганск, мид, пауль ронцхаймер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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