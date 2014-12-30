Анналена Бербок рассказала о предварительной работе по поставкам Taurus для ВСУ.

Часть передаваемых Германией для Вооруженных сил Украины видов вооружений устарела или находится в неработающем состоянии. Соответствующее заявление в эфире американского телеканала CNN сделала немецкий министр по иностранным делам Анналена Бербок. Европейская чиновница пояснила, что требуется убедиться работоспособности вооружений, прежде чем поставлять их армии киевского режима. Речь идет об одной из причин того, почему власти ФРГ до сих пор не передали союзникам собственные тактические ракеты Taurus. Глава МИД ФРГ пояснила, что не может точно сказать о том, когда страна предоставит Taurus для ВСУ, так как речь идет об очень сложных системах. Анналена Бербок пояснила, что требуется прояснить все детали о том, как именно техника будет работать и кто будет управлять ей.

Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает. Некоторые наши системы уже устарели, про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это. Анналена Бербок, глава МИЛ Германии

МИД ФРГ заявил, что суверенитеты Армении и Азербайджана не должны подвергаться сомнению.

Фото и видео: CNN