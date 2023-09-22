МИД ФРГ заявил, что суверенитеты Армении и Азербайджана не должны подвергаться сомнению

Анналена Бербок призвала Баку защищать мирное население в Карабахе.

Территориальная целостность и суверенитет как Армении, так и Азербайджана не должны подвергаться сомнению. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета по безопасности Всемирной организации сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Нью-Йорке. Иностранный дипломат отметила, что повторяет принцип, который ранее неоднократно подчеркивали резолюции Совбеза ООН.

Территориальная целостность и суверенитет как Армении, так и Азербайджана не должны подвергаться сомнению... трудно представить, какие лишения переносят дети, женщины и мужчины в Нагорном Карабахе в течение нескольких месяцев. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

В Берлине призвали стороны регионального конфликта навегда и полностью прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Анналена Бербок пояснила, что именно Азербайджан несет ответственность за надежную и полную защиту гражданского населения, особенно детей. В МИД ФРГ уточнили, что перемещение и насильственное выселение этнических армян из Карабаха неприемлемы для мира.

Бербок призвала Ереван и Баку к переговорам при посредничестве ЕС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций