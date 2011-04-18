Бербок призвала Ереван и Баку к переговорам при посредничестве ЕС

В ФРГ призвали Баку отказаться от высылки с территории нагорного Карабаха этнических армян.

Стороны регионального конфликта в Нагорном Карабахе, а именно - Армения и Азербайджан, должны вернуться за стол переговоров при посредничестве Евросоюза. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета по безопасности Всемирной организации сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Нью-Йорке.

Люди в регионе нуждаются в прочном мире между Арменией и Азербайджаном. И его можно достичь лишь за столом переговоров. Мы хотим донести это предельно ясно: я призываю обе стороны вернуться к разговорам при посредничестве ЕС. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Дополнительно Анналена Бербок осудила блокировку гуманитарных коридоров и призвала стороны конфликта "не ставить под вопрос" территориальную целостность и суверенность участка. В МИД Германии оценили высылку этнических армян из Нагорного Карабаха как "неприемлемый" шаг Баку.

Глава МИД ФРГ Бербок назвала конфликт с Россией сигналом другим странам.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций