Анналена Бербок попала в очередной скандал.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сделала неоднозначное публичное заявление во время общения с немецкими журналистами. В эфире для местной медиагруппы ARD немецкая чиновница дала комментарий в отношении противостояния Москве.

Война с Россией — это еще и сигнал другим странам, другим режимам в мире. Его посыл в том, что Устав Организации Объединенных Наций будет соблюдаться. Анналена Бербрк, глава МИД ФРГ

Напомним, что в январе 2023 года Анналена Бербок оказалась в центре скандала после того, как заявила на заседании ПАСЕ о том, что европейские "ведут войну против России", и призвала их больше делать для Вооруженных сил Украины и киевского режима, а не искать виновных среди своих международных союзников. После этого высказывания министра внешнеполитического ведомства раскритиковали многие мировые политики. Некоторые общественные деятели призвали Бербок подать прошение об отставке.

Бербок уклонилась от ответа на вопрос о сроках решения по Taurus для ВСУ.

Фото и видео: YouTube / tagesschau