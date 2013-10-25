Бербок уклонилась от ответа на вопрос о сроках решения по Taurus для ВСУ

В МИД ФРГ не ответили на вопрос об отправке ВСУ Taurus.

Глава немецкого министерства по иностранным делам Анналена Бербок в интервью местному телеканалу ARD уклонилась от ответа ведущей новостной программы на вопрос о том, когда правительство Германии примет решение о военных поставках крылатых ракет Taurus для Вооруженных сил Украины. Европейская чиновница заявила, что решение об отправке техники будет принято в тот момент, когда все технические аспекты будут прояснены в Берлине. После этого журналистка задала вопрос о временных рамках принятия решения: будет ли оно принято, например, в зимний сезон.

Мы знаем, насколько велики давление и необходимость. Но они будут прояснены тогда, когда они будут прояснены. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Бербок не поддержала идею Зеленского лишить Россию права вето в ООН.

Фото и видео: YouTube / tagesschau